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مصدر يكشف ملابسات وفاة سجين قسم المنتزه داخل مستشفى الثغر

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مصدر يكشف ملابسات وفاة سجين قسم المنتزه داخل مستشفى الثغر مصدر يكشف ملابسات وفاة سجين قسم المنتزه داخل مستشفى الثغر

التحرير

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كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الإسكندرية عن ملابسات وفاة متهم محبوس بقسم أول المنتزه، أمس الإثنين.

وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إن المتهم محمد محمود عيد 22 سنة، شعر بحالة إعياء شديد، وتم نقله إلى مستشفى الثغر، وأثناء وضعه على جهاز التنفس الصناعي لفظ أنفاسه الأخيرة، لافتا بأنه كان يقضي عقوبة الحبس لمدة شهر -تنتهي يوم 26 أكتوبر المقبل- بتهمة حيازه سلاح أبيض.

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وانتقل فريق من النيابة العامة إلى قسم شرطة المنتزه لسماع أقوال الشهود داخل غرفة الحجز، وضباط الفترة المسائية، وأمرت بتشريح الجثة.

وتجمهر عدد من أقارب وأسرة المتوفي أمام القسم، وطالبوا باستلام الجثة، خاصة بعدما أرجع التقرير الطبي الأولي الوفاة نتيجة الإصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

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التحرير

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