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صحة الأقصر: المحافظة خالية من «حمى الضنك»

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صحة الأقصر: المحافظة خالية من «حمى الضنك» صحة الأقصر: المحافظة خالية من «حمى الضنك»

التحرير

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نفى الدكتور خلف عمر، مدير مستشفيات الأقصر، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن وجود حالات مصابة بحمى الضنك بالمحافظة.

وأوضح "عمرو"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن مستشفى الحميات لم تستقبل أية حالات كما أشيع، لافتا بأن المستشفى تقع بالقرب من موقف السيارات، وبها فريق كامل لتوقيع الكشف الطبي على القادمين من محافظة  البحر الأحمر.

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أشار مدير مستشفيات الأقصر إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة، يعمل على المكافحة منذ أسبوعين، مؤكدا أن تلك البعوضة سجلت آخر ظهر لها بمركز إسنا منذ 11 سنة، وتمت مكافحتها.

وشدد الدكتور خلف عمر على أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد لحالة الطوارئ، موضحًا أن المستشفيات مزودة بنحو مليوني جرعة لعلاج المصابين.

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التحرير

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