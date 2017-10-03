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أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران في الدوحة

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مصراوي Masrawy

أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران في الدوحة

02:23 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران في الدوحة

حافلة تحمل صور امير قطر في شوارع الدوحة للترحيب بع

الدوحة – (أ ف ب):

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة الثلاثاء وبحث معه علاقات التعاون بين البلدين، في أول زيارة معلنة للمسؤول الإيراني إلى الإمارة منذ بدء الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، بما فيها الأحداث الجارية".

وقطعت المملكة ودولة الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو بعد اتهامها بـ"تمويل الإرهاب"، وأيضا التقرب من طهران، الخصم اللدود للرياض في المنطقة.

واتخذت الدول الأربع إجراءات عقابية بحق قطر بينها إغلاق المنفذ البري الوحيد مع السعودية، ومنع طائرات شركات الطيران القطرية الوطنية من عبور أجوائها، وحظر استخدام قطر لموانئها البحرية.

ودفعت هذه الإجراءات الدوحة إلى البحث عن طرق بديلة لاستيراد المواد الغذائية ومواد أخرى كانت تستوردها عبر حدودها البرية مع السعودية، ولاقت مساندة كبيرة من ايران وتركيا اللتين ساعدتا على سد الفجوة التي احدثتها محاولات فرض عزلة تجارية على قطر.

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني في باريس إن الإجراءات ضد بلاده "تدفعها" باتجاه ايران.

وفي أغسطس، أعلنت الدوحة إعادة سفيرها إلى طهران بعدما كانت سحبته منعها في يناير 2016 إثر الهجوم على السفارة السعودية في إيران.

وزيارة ظريف إلى الدوحة هي الأولى التي يعلن عنها منذ بدء الأزمة قبل نحو أربعة اشهر. وكان الوزير الإيراني أجرى الاثنين محادثات في سلطنة عمان قبيل زيارته إلى قطر.

هذا المحتوى من

AFP

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