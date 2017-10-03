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تركيا تصدر أوامر لاعتقال 254 شخصا بدعوى صلتهم بالداعية جولن

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مصراوي Masrawy

تركيا تصدر أوامر لاعتقال 254 شخصا بدعوى صلتهم بالداعية جولن

02:21 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تركيا تصدر أوامر لاعتقال 254 شخصا بدعوى صلتهم بالداعية جولن

الداعية فتح الله جولن

أنقرة -(أ ش أ):

ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية اليوم الثلاثاء أن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر لاعتقال 254 شخصا بدعوى صلتهم بجماعة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا العام الماضي.

وأوضحت قناة (سكاي نيوز) أن الذين صدرت أوامر اعتقال بحقهم هم 112 شخصا من العاملين السابقين والحاليين في بلديات اسطنبول، فضلا عن 142 شخصا من العاملين في وزارتي التعليم والرياضة.

وأضافت القناة إن السلطات التركية ألقت القبض على 35 شخصا حتى الآن في إطار العملية التي تشمل 8 أقاليم.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت أمس أن نحو ألف شخص اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بجماعة جولن الإرهابية، على حد وصف أنقرة.

ومن جانبه، ينفي جولن (المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999) تورطه في محاولة الانقلاب التي حدثت يوم 15 يوليو من العام الماضي، وقتل خلالها 250 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha

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