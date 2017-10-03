إحالة 20 طبيبًا للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي في الغربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود اليوم الثلاثاء، إحالة 20 طبيبًا بمستشفى سمنود المركزي للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي بترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس مدينة سمنود للمستشفى، حيث تفقد خلالها أقسام المستشفى والاستماع إلى بعض مشكلات المرضى، ووجّه مدير المستشفى بالإسراع في إسعاف الحالات الطارئة وتوفير طاقم طبي متخصص في التعامل مع الطوارئ.

شاهد أيضا

كما تفقد "يوسف" الجناج الجديد بالمستشفى للوقوف على أعمال التشطبيات النهائية تمهيدًا لافتتاحه، ورصد وجود مشكلة بين شركة الكهرباء والمقاول المنفذ لعملية إنشاء الجناح ووجه المقاول بتنفيذ اشتراطات شركة الكهرباء لتوصيل التيار إلى غرفة المحولات الخاصة بالجناح.