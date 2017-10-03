أخبار عاجلة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

18 أكتوبر.. أولى جلسات طعن "بديع" وآخرين بقضية "أحداث عنف الإسماعيلية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

18 أكتوبر.. أولى جلسات طعن "بديع" وآخرين بقضية "أحداث عنف الإسماعيلية"

02:10 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، 18 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت في 30 مايو 2016، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الثلاثاء.. استكمال محاكمة "مرسي" و23 أخرين في قضية "التخابر مع حماس"

    أخبار

  • تأجيل محاكمة بديع وآخرين في " أحداث البحر الأعظم" لـ 21 أكتوبر

    أخبار

  • 16 نوفمبر.. أولي جلسات طعن المتهمين في اقتحام قسم التبين

    أخبار

  • سماع الشهود في محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"

    أخبار

إعلان

eb3f1aa5dd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة