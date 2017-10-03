اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لبعض عزب ونجوع الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

أعلن المهندس سامح ناجي مدير عام إدارة التخطيط العمراني في الأقصر، اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لبعض عزب ونجوع محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أنه يجري اعتماد هذه الأحوزة من جانب رئيس الأمانة الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشار ناجي، إلى أن المناطق التي تم اعتماد الأحوزة العمرانية بها تشمل نجع البعيرات ونجع الحاج محمود ونجع أبوزيد ونجع عبدالغفار(السجاجمة)، وجميعهم بقرية الشغب، بالإضافة إلى نجوع حسن أحمد، وحجازة، ومحمد موسى(الفاخورة) وجميعهم بقرية الدبابية، ونجع طلمبات المعلا بقرة المعلا.

وأوضح ناجي، أنه تم التوقيع على الحيز العمراني لعدد 5 نجوع و5 عزب في قرية الدير وهم نجوع المساكن الشعبية (طريق مصر/ أسوان)، والشيخ رزق، والفوال والدير القديم والمنشية، وعزب الضبع، وأبوصالحين (الحمصاني سابقا)، وعثمان، ورفاعي، والطرش(جادالله سابقا)، بالإضافة إلى عزبة مستحدثة وهي عزبة العرج.

وأضاف ناجي أنه تم التوقيع على اعتماد الحيز العمراني لمدينة الطود بمسطح إجمالي 4333,8 فدان منها مساحة 30 فدان خدمات إقليمية، بطاقة استيعابية 23973 نسمة بكثافة سكانية 6 فرد/ فدان.