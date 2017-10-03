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محلب: ما يحدث في مصر من مشروعات قومية "معجزات"

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مصراوي Masrawy

محلب: ما يحدث في من مشروعات قومية "معجزات"

02:20 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن ما يحدث في مصر حاليًا من مشروعات في جميع المجالات تعد "معجزات"، لأنها تتم في أوقات قياسية وزمن قياسي.

جاء ذلك على هامش، زيارة محلب يرافقه اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، لبني سويف، لمتابعة وتفقد المشروع التجريبي لمعالجة مياه الصرف الصحي بقرية البساتين مركز بني سويف، كتجربة رائدة والذي يتم تنفيذها باستخدام نظام "MBR" المعتمد عالميًا في أنظمة معالجة الصرف الصحي.

وتابع "محلب" قائلاً: "نحن قادرون على صنع المعجزات وما يحدث في محطة الصرف الصحي بقرية البساتين دليل على الإنجازات حيث يكرر المصريين معجزاتهم في شهر أكتوبر بداية من الانتصار في حرب أكتوبر"، موجهًا الشكر للمجتمع المدني على التبرع بالأرض والإنشاءات والفكرة والتصميم.

وقال اللواء العصار: "نشكر الأهالي والمتبرعين بالأرض والتكاليف، والذين أثبتوا حبهم وودهم في حل المشاكل التي تواجه مصر"، مضيفًا: "حضرنا لمتابعة المشروع على أرض الواقع، وندعم أي مشروع يعود على المواطنين بالفائدة".

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