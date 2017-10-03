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بالصور.. انطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد

02:16 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انطلقت فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الثامن والخمسين للوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الذي يواكب وصول أول قافلة من سلاح المهندسين لتعمير الوادي في الثالث من أكتوبر عام 1959.

وشهد استاد مدينة الخارجة الرياضي، عروضًا فنية من الفنون الشعبية والفلكلور وعروضًا رياضية، شاركت فيها فرق الكشافة والكاراتيه وألعاب القوى، بالإضافة إلى عروض متحركة لسيارات المدن والقرى بعد أن تم تزيينها للاحتفال بهذه المناسبة.

وشهد الاحتفالية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية وأعداد كبيرة من المواطنين.

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