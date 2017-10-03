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ظهور نادر للسلطان قابوس

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مصراوي Masrawy

ظهور نادر للسلطان قابوس

02:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ظهور نادر للسلطان قابوس

لندن – (بي بي سي):

وزعت وكالة الأنباء العمانية صوراً للسلطان قابوس بن سعيد وهو يستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس في ظهور رسمي نادر.

وأظهرت الصور السلطان قابوس، وهو في أواخر السبعينات من العمر، وهو يتحدث مع ظريف في حصن الشموخ بولاية منح إلى الجنوب الغربي من العاصمة مسقط.

وخلال العامين الماضيين زار السلطان قابوس ألمانيا عدة مرات لإجراء فحوص طبية مما أثار القلق بشأن الخلافة في البلد الحليف للولايات المتحدة.

وليس للسلطان أبناء ولم يعين علانية من سيخلفه.

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