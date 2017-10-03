المرصد: مقتل 8 أشخاص جراء قصف روسي على ريف إدلب الشرقي

القاهرة/ دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بينهم خمسة من عناصر الشرطة الإسلامية، التابعة لهيئة تحرير الشام، جراء قصف طائرات حربية روسية منطقة مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الشرقي.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن انفجارات متتالية هزت ريف إدلب الشرقي صباح اليوم ناجمة، عن تنفيذ ثلاث طائرات حربية يرجح أنها روسية بشكل متزامن، لأكثر من 23 ضربة، استهدفت منطقة مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الشرقي والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام ويتواجد فيها مقاتلون من الحزب الإسلامي التركستاني.

وحسب المرصد، تأتي هذه الغارات في ثاني يوم من معاودة تصعيد القصف الجوي على محافظة إدلب، عقب هدوء ساد المحافظة منذ يوم الجمعة وحتى صباح أمس الاثنين.

وأشار المرصد إلى مقتل 208 مدنيين على الأقل بينهم 57 طفلاً و48 مواطنة في غارات على محافظات إدلب وحماة وحلب منذ 19 سبتمبر الماضي.