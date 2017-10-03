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فرنسيون يعانون من أمراض جلدية قد تدفعهم نحو الانتحار

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مصراوي Masrawy

فرنسيون يعانون من أمراض جلدية قد تدفعهم نحو الانتحار

01:51 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

فرنسيون يعانون من أمراض جلدية قد تدفعهم نحو الانتحار

أمراض جلدية تدفع فرنسيين على الانتحار

 أ ش أ:

أوضحت دراسة قام بها فريق من الباحثين بالجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية، على حوالى 20 ألف فرنسي، ممن تخطوا سن الـ15، أن أكثر من ثلث الفرنسيين يعانون من أمراض جلدية، ويقدم نحو 28% منهم على الانتحار.

وأشار عالم الاجتماع ستيفان هياس، إلى أن 54% من مرضى الأمراض الجلدية يعانون من الاكتئاب والضجر، ما يدفعهم نحو الانتحار؛ خاصة بسبب نظرة الآخرين لهم إلى جانب الآلام التي يعانون منها وارتفاع تكاليف العلاج، علماً بأن الأمراض الجلدية ليست معدية في أغلب الحالات، ويعاني 46% من المرضى من (حب الشباب)، إلى جانب أن العلاج بواسطة الكريمات والمراهم والغسول ليس مجديا في أغلب الحالات.

وحذرت الدراسة من التأخر في العلاج، وأن أكثر من 40.6% لا يستشيرون متخصصا في الأمراض الجلدية خلال عام من بدء الإصابة.

 

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مصراوي Masrawy

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