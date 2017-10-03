مصدر: إقالة عميد "الدراسات الإسلامية" بالزقازيق بسبب إذاعة أغاني شعبية داخل حرم الكلية

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إقالة الدكتور أحمد سالم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالزقازيق من منصبه، بعد أيام من بدء العام الدراسي.

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتعيين الدكتور محمد علي كفافي أستاذ النقد والبلاغة والأدب، وكيل كلية الدراسات العليا بالقاهرة، عميدا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، بدلا من الدكتور أحمد سالم.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أن قرار إقالة عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، جاء بسبب ما شهده الحرم الجامعي للكلية أول أيام العام الدراسي، الذي بدأ الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات استعانت بأحد الفرق الشعبية لاستقبال الطالبات، وتشغيل ما يعرف بالمهرجانات الشعبية لمحمد عبدالسلام، ما يتنافى مع آداب وضوابط الحرم الجامعي.

وأشار المصدر، إلى أن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سبب حالة من الاستنكار بين الأزهريين بسبب ما حدث داخل حرم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.