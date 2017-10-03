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تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا

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مصراوي Masrawy

تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا

02:07 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا

أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الانتهاء من تنفيذ سوق الجملة الحديث والمطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بديلًا عن السوق القديم بالمحافظة نظرًا لصعوبة وصول سيارات النقل إليه، ومرور خطوط الضغط العالي للكهرباء أعلاه، ما يشكل خطورة على السوق وعلى المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم بيع 32 محلًا تجاريًا بأنشطة فاكهة وخضار وثلاجات بالسوق من خلال المزاد العلني بتاريخ 28، 29 أغسطس الماضي، ومتبقي 319 محلًا سيتم الإعلان عن طرحهم للبيع على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق بين الأجهزة المعنية وإلغاء السوق القديم بالمحافظة، حرصًا على سلامة المواطنين والتجار، وتوفير الخدمة بصورة حضارية.

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