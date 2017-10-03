ضبط 11 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أحد أصحاب محطات الوقود، وبحيازته كميات كبيرة من السولار، قبل بيعها بأسعار السوق السوداء.

ووردت معلومات للمقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، أكدتها التحريات السرية، مفادها تخزين المدعو "ا. ع. ا"، صاحب محطة وقود، ويقيم بمركز قلين، لكميات كبيرة من السولار، بهدف بيعها بأسعار السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

شُكلت حملة من القسم، ترأسها المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتوجهت ناحية عنوان المذكور، بمركز قلين، وبمداهمة محطته، ضبطت الحملة 11 الف لتر سولار، كانت معدة للبيع بأسعار السوق السوداء.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 19274لسنة 2017 جنح مركز شرطة قلين، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق، وذلك عقب التحفظ على كمية السولار، تحت تصرف النيابة.