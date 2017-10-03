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ضبط محامي هارب من 346 سنة حبس في الحدائق

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مصراوي Masrawy

ضبط محامي هارب من 346 سنة حبس في الحدائق

02:03 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ضبط محامي هارب من 346 سنة حبس في الحدائق

مديرية أمن القاهرة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، محامي مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في 116 حكم بالحبس.

تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط "أمير ع"41 سنة، محامي ومقيم 17 شارع الأقصر، دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في 116 حكم حبس جزئي ومستأنف "إيصال أمانة " بإجمالي حبس 346 سنة.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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مصراوي Masrawy

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