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10 رسائل من الرئيس السيسي إلى حكومة الوفاق الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

10 رسائل من الرئيس إلى حكومة الوفاق الفلسطينية

01:53 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

10 رسائل من الرئيس السيسي إلى حكومة الوفاق الفلسطينية

السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 رسائل إلى حكومة الوفاق الفلسطينية في أولى اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، في قطاع غزة بحضور اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات الحربية.

وقال السيسي في كلمته المسجلة، التي أٌذيعت خلال اجتماع حكومة الوفاق الوطني:

1- التاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة الفرص السانحة لتحقيق السلام بالمنطقة.

2- العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق الفلسطيني، وتخطي كافة العقبات.

3- لدي إيمان كاملة بأن الاختلافات بين المجتمع الفلسطيني يجب أن يتم حلها بين البيت نفسه.

4- أتمنى تحقيق كافة آمال الشعب الفلسطيني.

5- القضية الفسطينية من أولويات ونحرص على إتمام المصالحة.

6- مصر دوما الداعم الرئيسي لمطالب الشعب الفلسطيني.

7- مصر لن تقبل بتدخل أي قوة خارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني.

8- واثقون بأهمية التلاحم فيما بين الشعب الفلسطيني البطل.

9- حضور رئيس المخابرات العامة المصري اجتماع "الوفاق" يؤكد حرص مصر على ترتيب البيت الفلسطيني.

10- دعم مصر للقضية الفلسطينية لن يتوقف و"سنكون بجانبكم على التوالي".

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