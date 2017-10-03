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الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم

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الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم

التحرير

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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد فترة الراحة السلبية، التي منحها نيبوشا المدير الفني للاعبين، عقب مباراة إنبي بالدوري الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية، عقب التعادل السلبي أمام إنبي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، مستغلًا فترة توقف الدوري بسبب استعدادات الوطني لمباراة الكونغو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

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ويدخل الزمالك ابتداءً من الغد، معسكر مغلق لمدة 6 أيام يتخللهم مباراتين وديتين أمام طلائع الجيش والسكة الحديد.

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التحرير

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