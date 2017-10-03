الزمالك يعود للتدريبات الجماعية اليوم

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يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد فترة الراحة السلبية، التي منحها نيبوشا المدير الفني للاعبين، عقب مباراة إنبي بالدوري الممتاز.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية، عقب التعادل السلبي أمام إنبي بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، مستغلًا فترة توقف الدوري بسبب استعدادات المنتخب الوطني لمباراة الكونغو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

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