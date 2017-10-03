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"سانا": الجيش السوري يكبد داعش خسائر فادحة بدير الزور

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مصراوي Masrawy

"سانا": الجيش السوري يكبد داعش خسائر فادحة بدير الزور

01:41 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الجيش السوري - أرشيفية

دمشق – (أ ش أ):

كبدت وحدات من الجيش السوري بدعم من الطيران الحربى اليوم الثلاثاء مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خسائر فادحة خلال عملياتها في الريف الجنوبي الشرقي بريف دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش السوري سيطرت على نقاط جديدة على طريق دير الزور/الميادين بعد عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي الضفة الشرقية لنهر الفرات.. اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مسلحي "داعش"على محور خشام وحطلة فوقاني وأوقعت بينهم العديد من القتلى من بينهم القيادي في التنظيم الملقب بـ "أمير داعش الحربي".

كما شارك الطيران الحربي في دعم العمليات البرية للجيش، حيث استهدف تحصينات ومقرات للتنظيم في قرى وبلدات الجنينة والحسينية وحطلة وموحسن وسعلو والطيبة والبوليل والصالحية، كما شملت الطلعات الجوية محاور تحرك التنظيم فى إحياء كنامات والحميدية والعرضي وخسارات والشيخ ياسين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المسلحين ما بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى تدميرالعديد من العربات والتحصينات.

وفي سياق آخر، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي حي القصور في مدينة دير الزور بالقنابل، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية.

هذا المحتوى من

Asha

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