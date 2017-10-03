ننشر برنامج احتفالات السويس بعيدها القومي

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، اجتماعًا بلجنة احتفالات العيد القومي للسويس يوم 24 أكتوبر المقبل، للوقوف على برنامج الاحتفالات والمشروعات التي سيتم افتتاحها، وأخرى سيتم وضع حجر أساس لها.

جاء ذلك بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، والمهندسة فاتن الشامي مدير المكتب الفني.

واعتمد اللواء أحمد حامد جدول الاحتفالات والذي يبدأ في الجمعة 20 أكتوبر الجاري، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الغريب، بحضور وزير الأوقاف الذي يلقي خطبة الجمعة في ذلك اليوم.

ويعقب ذلك افتتاح المعسكر الثقافي للآئمة وتكريم المتميزين بنادي النصر للبترول، وفي نهاية اليوم الأول سيتم افتتاح حديقة الخالدين، وايقاد الشعلة في 8 مساء إيذانًا ببدء الاحتفالات الشعبية، مع عرض أوبريت بعنوان "تحيا مصر"، على مسرح بنادي السماد بشارع سعد زغلول.

ويضع اللواء حامد والقيادات التنفيذية حجر أساس فرع جامعة الأزهر، بمدينة السلام 2، ومشروعات الصرف الصحي وكوبري طريق السويس – القاهرة، والذي يبدأ من مدخل مدينة السلام وينتهي بمنطقة التوفيقية.

وفي نهاية اليوم تنظم المحافظ حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، الفائزين في مسابقة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، كما يضع حامد في اليوم التالي حجر أساس لمشروع المدينة الثقافية بحوض الدرس، ومساء اليوم يقام حفل غنائي بقصر الثقافة.

وتنطلق صباح يوم 23 أكتوبر المقبل، مسيرة رياضية من أمام الديوان العام، وحتى الصالة الرياضية، يعقب المسيرة افتتاح معرض الفنون التشكيلية بالصالة المغطاة، ثم عرض أوبريت "الحنة سويسي" بمسرح إسماعيل يس.

ويبدأ يوم 24 أكتوبر بوضع أكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء 24 أكتوبر بحديقة الخالدين، يستقبل المحافظ الضيوف من الوزراء والمحافظين السابقين ويتجهوا إلى استاد السويس حيث يقام الحفل الرئيس ويعقبه عرض السهام النارية بكورنيش السويس مساء.