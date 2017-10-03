بالصور- وزيرة الهجرة تدعو الجاليات الأجنبية للعودة إلى مصر

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إطلاق مبادرة تهدف ﻹعادة الجاليات الأجنبية التي عاشت في مصر، وأثروا التاريخ المصري للعودة مجددًا وزيارة الأرض التي ولدوا وعاشوا بها في مرحلة من عمرهم، بالتنسيق مع دولتي اليونان وقبرص.

وقالت مكرم في المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، في الإسكندرية، بحضور ترنس نيكولاس نائب وزير خارجية اليونان، وفوتيس فوتيون المفوض الرئاسي القبرص للشؤون الإنسانية، إن جاليات قبرص واليونان أثروا الحياة المصرية وعاشوا سنوات طويلة جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري واندمجوا معهم وحان الوقت لدعوتهم لاستعادة ذكرياتهم، مبينة أن المبادرة ستعود بالنفع أيضًا على المصريين في الخارج الذين يستحقون التكريم في بلدان إقامتهم الحالية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الربيع المقبل سيشهد انطلاق أسبوع الجاليات المصرية القبرصية واليونانية سيحمل عنوان "الرجوع إلى البيت"، موضحة أنه من المقرر أن ينطلق من محافظة الإسكندرية وصولًا إلى شرم الشيخ، وتابعت: "من خلال زيارتي للخارج كنت أقابل الجاليات اليونانية والقبرصية ورأيت مدى حبهم لمصر بما يتطلب المزيد من التعاون للاستفادة من ذلك خاصة وأن أعداد كبيرة منهم لا يزالون في ارتباط نفسي مع مصر وبعض اليونانيين الذين تركوا مصر في الستينيات يعيشون في استراليا حاليًا وأقاموا ناديًا هناك يحمل اسم السويس".

وقالت: "نحن نعطي دفعة للدول الأخرى بتكريم الجاليات المصرية الموجودة في الخارج الذين أثروا البلدان الأخرى، وكل مهاجر شرعي هو سفير لبلده"، مضيفة: "أردنا تسليط الضوء على دور الجاليات ودورهم في تنمية المجتمعات، وإعادة لأذهان الأجيال الحديثة أن الجاليات الأجنبية لها دور في مصر، وأردنا أن نشترك مع الجاليات الأجنبية في الترويج لمصر وتصحيح الصورة المأخوذة لدى البعض في الخارج."