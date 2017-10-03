بالصور - "لسة في رحمة".. قصة إنقاذ قطة في 4 أيام بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

"لسة في رحمة".. عبارة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمنصورة، عقب تمكن قوات الحماية المدنية بالدقهلية من إنقاذ "قطة صغيرة" بمساعده طبيب بيطري وبعض المعنيين بشئون الرفق بالحيوان، عقب سقوطها أسفل عامود إنارة بوسط المدينة، ليقف العشرات حول قوات الدفاع المدني طوال فترة الإنقاذ طوال 3 ساعات، حتى انتهت بعمل فتحة عرضية بالعامود وكسر بالخرسانة المحيطة به.

بداية القصة كانت منذ 4 أيام عندما اكتشفت "منى السعيد"، سقوط قطة داخل عامود إنارة وعلى مستوى يزيد عن مترين أسفل العامود.

"منى" قررت الحضور يوميًا إلى المنطقة، وإلقاء المياه والطعام للقطة، وكتابة منشور يومي على صفحات التواصل الاجتماعي، تطالب فيه كل من يستطع المساعدة في إنقاذها، حتى استجاب الدكتور إيهاب عباس، طبيب بيطري، لاستغاثات الفتاة وبدأ في التواصل مع قوات الحماية المدنية التي حضرت إلى المنطقة، أمس الإثنين، وبدأت عملية الإنقاذ.

"كنت ماشية من هنا وسمعت صوت قطة حتى اكتشفت وجودها داخل العامود".. كانت هذه أولى الكلمات التي أدلت بها "منى"، عقب استخراج القطة واحتضانها بشدة في مشهد يعكس الرحمة بالحيوان، مؤكدة أنها فور اكتشافها وجود القطة داخل العامود، قررت العمل على إطعامها وإمداها بالمياه طوال 4 أيام متواصلة، حتى كتبت "منشور" على "فيس بوك" وتفاعل عدد كبير من الأصدقاء معها، وتواصلت مع الدكتور إيهاب عباس، طبيب بيطري، وبعض الأشخاص المهتمين بالرفق بالحيوان الذين قرروا مساعدتها.

وقال الدكتور إيهاب عباس، إنه فور علمه بالاستغاثات التي أطلقتها "منى" من أجل إنقاذ القطة، بدء في التواصل مع قوات الحماية المدنية، الذين أبدوا رغبتهم في إنقاذ الحيوان وانتقلوا إلى المكان إلا أن بعض الصعوبات كانت تمثل حائلًا كبيرًا، منها وجود القطة على عمق كبير، وجرى استخدام كافة الأساليب العملية من اجل إنقاذ القطة بدء من إجراء فتحة بعرض عامود الإنارة وتكسير أجزاء من الخرسانة المحيطة بالعامود حتى تم استخراج القطة حية.

وأضاف عباس، أن القطة تخضع حاليًا للفحوصات الطبية داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمجال الحيوان وتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هذا العمل إنساني بحت.

وأثارت قصة إنقاذ القطة حالة من السعادة بين رواد مواقع التواصل، وأشاد البعض بإنسانية المتطوعين وجهود الحماية المدنية وإظهار الرحمة بالحيوان، ودشن عدد من النشطاء هاشتاج تحت اسم "شكرًا رجال الحماية المدنية".