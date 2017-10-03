بالفيديو- تقليد هندي يجعل الكهنة يضربون النساء بشكل وحشي..والسبب

كشف فيديو عن تقليد هندي لبعض النساء في الهند يتم ضربهن بالسياط من الكهنة، من أجل حمايتهن من الأرواح الشريرة.

وظهر في الفيديو مجموعة من النساء وهن يتعرضن للضرب وسط حشد كبير من الناس، حسب ما جاء في موقع " روسيا اليوم".

ويشهد معبد Guru Deoji Maharaj سنوياً تجمعاً كبيراً من قبل أشخاص يعتقدون بأنهم "مسكونين" بأرواح شريرة، ويتوافد إلى المعبد آلاف الهنود ممن يؤمنون بقدرة الأرواح الشريرة على اقتحام أجساد البشر.

ويتم إخضاعهم لطقوس غريبة ووحشية لطرد هذه الأرواح كإشعال النيران في بعض أجزاء الجسد، ورش أنواع معينة من المياه الباردة أو الساخنة على الأشخاص وقص شعورهم وتقديم الأضاحي أملاً بالتخلص من العذاب.