بالفيديو- تقليد هندي يجعل الكهنة يضربون النساء بشكل وحشي..والسبب
بالفيديو- تقليد هندي يجعل الكهنة يضربون النساء بشكل وحشي..والسبب
01:45 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
طرد الأرواح الشريرة
كشف فيديو عن تقليد هندي لبعض النساء في الهند يتم ضربهن بالسياط من الكهنة، من أجل حمايتهن من الأرواح الشريرة.
وظهر في الفيديو مجموعة من النساء وهن يتعرضن للضرب وسط حشد كبير من الناس، حسب ما جاء في موقع " روسيا اليوم".
ويشهد معبد Guru Deoji Maharaj سنوياً تجمعاً كبيراً من قبل أشخاص يعتقدون بأنهم "مسكونين" بأرواح شريرة، ويتوافد إلى المعبد آلاف الهنود ممن يؤمنون بقدرة الأرواح الشريرة على اقتحام أجساد البشر.
ويتم إخضاعهم لطقوس غريبة ووحشية لطرد هذه الأرواح كإشعال النيران في بعض أجزاء الجسد، ورش أنواع معينة من المياه الباردة أو الساخنة على الأشخاص وقص شعورهم وتقديم الأضاحي أملاً بالتخلص من العذاب.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تعرف على العلاقة بين السرقة واضطراب الأكل لدى الفتيات
-
6 استخدامات ذكية للفوط الصحية.. منها تخفيف آلام الحذاء
-
7 أسرار عن حياة الرجل لا تعرفها النساء
-
قبل زيارة صالون التجميل..احذر الأمراض التي تنتقل من خلاله
إعلان
إعلان