كشف لغز سرقة 65 ألف جنيه من داخل صيدلية بالمرج

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية بالمرج حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كهربائي " مسجل خطر".

تلقى قسم شرطة المرج بلاغ من " أحمد ص" 35 سنة، عامل بإحدى الصيدليات بشارع محمد نجيب، دائرة القسم، باكتشافه كسر شباك المنور وسرقة مبلغ مالي 65 ألف جنية، جهاز DVR، ساعة يد من داخل الصيدلية محل عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " أيمن م"41 سنة، كهربائي ومقيم شارع عرفة النجار، الخانكة (مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 13702 لسنة 2013م الزاوية 00 والسابق اتهامه في 7 قضايا أخرهم 3775لسنة 2013م الزاوية "نصب "والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين " سلاح بدون ترخيص، تبديد " بإجمالي 7 شهور حبس.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر شباك المنور "وأقر بان جمله المبلغ المستولى عليه 16 ألف جنية فقط، وأضاف بالتخلص من جهاز DVR بإلقائه بالطريق العام .

تم بإرشاده ضبط مبلغ 8000 جنية من متحصلات الحادث، ساعة اليد المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بأنفاق باقي المبلغ على شرائه شاشة LCD، حامل تليفزيون، صب، ومواد مخدرة (ضبطت بإرشاده بمسكنه).

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.