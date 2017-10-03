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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "داعش عين شمس" لـ 7 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "داعش عين شمس" لـ 7 أكتوبر

01:49 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 14 متهمًا في اتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة عين شمس، لجلسة 7 أكتوبر، لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

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