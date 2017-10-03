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السيطرة على حريق بشقة سكنية في المعادي- (صور)

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بشقة سكنية في المعادي- (صور)

01:33 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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كتب- علاء عمران:

نجحت قوات الحماية المدنية، في اخماد حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في شقة سكنية بشارع أحمد عدوية بالمعادي.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للكشف أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث للكشف عن أسباب الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بشارع أحمد عدوية بالمعادي، بانبعاث دخان كثيف من إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم 11، وانتقل على الفور 4 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على النيران، وإطفاء الحريق، وانقاذ سكان الشقة الذين حاصرتهم النيران بداخلها.

انتقلت قوة من مباحث المعادي بقيادة العميد حمدي النهري مفتش المباحث، وتبين من الفحص والتحريات أن الحريق نشب بباب الشقة، ثم انتقل إلى أجزاء من الشقة، وأن النيران حاصره سكان الشقة قبل أن ينجح رجال المطافئ، في انقاذهم.

كما كشفت التحقيقات ان الشقة تقيم فيها مطلقة " ع . ع " محامي شهير متهم في عدد من القضايا وبينهما خلافات بسبب حضانة الصغار.

وبسؤال "م.ع " صاحبة الشقة، أكدت انها فوجئت بدخان كثيف يملئ الشقة بالتزامن مع قيام أهالي المنطقة والجيران بإطفاء النيران.

وأوضحت أنها تقيم في الشقة مع شقيقها ووالدتهما، وأشارت إلى وجود خلافات بينها وبين طليقها " ع . ع " محامي بسبب حضانة الصغار، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للكشف عن سبب الحريق .

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