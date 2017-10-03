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حبس عامل سرق 16 ألف جنيه من صيدلية بالزاوية الحمراء

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مصراوي Masrawy

حبس عامل سرق 16 ألف جنيه من صيدلية بالزاوية الحمراء

01:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

حبس عامل سرق 16 ألف جنيه من صيدلية بالزاوية الحمراء

تعبيرية

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد صلاح، اليوم الثلاثاء، عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة 16ألف جنيه من صيدلية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من "أحمد.ص" عامل بصيدلية، يفيد فيه باكتشافه وجود كسر بشباك المنور، واختفاء مبلغ مالي وأجهزة طبية، من داخل الصيدلية محل عمله.

وكشف تفريغ الكاميرات أن "ا. م" عامل وراء، ارتكاب الواقعة وتم القبض عليه.

تم تحرر المحضر اللازم، وإحالته للنيابة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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