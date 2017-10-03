في عيد ميلاده.. لماذا يخفي «السلطان» ديانته عن العالم؟

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«هو ليس ذلك النوع من اللاعبين الذين يمرون مرور الكرام سواء داخل الملعب أو خارجه، فشخصيته العدائية المتكبرة لدرجة تناطح السحاب تعد جزء من نجاحاته، ليس هذا فقط بل هي من صنعت له قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أرجاء العالم، هو ليس فقط لاعب كرة أسطوري، ولكنه يملك الحزام الأسود وبطل في التايكوندو».. إنه «زلاتان إبراهيموفيتش».

يحتفل اليوم الثلاثاء، «السلطان» زلاتان إبراهيموفيتش بعيد ميلاده الـ 36، حيث أنه مواليد 3 أكتوبر عام 1981، ويعد «إبراكادابرا» الأفضل على الإطلاق في تاريخ السويد على مر العصور، وذلك لفوزه بجائزة أفضل لاعب في السويد 10 مرات.

ويفتخر المهاجم السويدي، بمسيرة حافلة تضم فرقا من حجم أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وإي سي ميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتمكن «السلطان» من الفوز بعديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري المحلي في أربع دول مختلفة، ويتمتع بموهبة فريدة من نوعها في تسجيل الأهداف الرائعة والمستحيلة.

إبراهيموفيتش الذي يتحدث 5 لغات بطلاقة (الإسبانية، السويدية، البوسنية، الإيطالية، الفرنسية)، لعب في كل تلك الدوريات كما أن البوسنة هي بلده الأم، وقد يكون السبب نفسي أيضًا فعندما كان زلاتان طالبًا في المدرسة، كان مدرس اللغة الإيطالية يطرده دائمًا لانه كان فاشلًا في تلك اللغة، فكان رد زلاتان "ساحترف كرة القدم في إيطاليا وسأتحدث الإيطالية أفضل منك"، وهو ما حدث، والعجيب أنه لم يكن يلعب الكرة وقتها.

زلاتان، الذي ولد لأب مسلم (بوسني) وأم مسيحية (كرواتية)، لا أحد يعرف ما هي ديانته ولم يصرح بذلك حتى الآن، ولكن أبرز التقارير تتحدث عن أنه مسلم، أولاً لأنه يضع وشم «عبدالله» على كتفه، ثانياً لأن اسمه من الأسماء الإسلامية، ثالثاً لأن أخوه "زابكو" قد توفي بعد صراع مع المرض وتم دفنه على الطريقة الإسلامية ودفنه زلاتان بنفسه.

وخلال مسيرة إبراهيموفيتس شارك في 723 مباراة (من بينهم 116 مباراة مع منتخب السويد)، سجل خلالهم 420 هدفًا (من بينهم 62 هدفًا دوليًا)، وأحرز 31 لقبًا.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» ألقاب وأرقام «زلاتان إبراهيموفيتش»

أياكس الهولندي

- لعب 110 مباراة، سجل خلالهم 48 هدفًا

- الدوري الهولندي الممتاز (2): 2001–02، 2003–04.

- كأس هولندا (1): 2001–02.

- درع يوهان كرويف (1): 2002.

يوفنتوس الإيطالي

- لعب 92 مباراة، سجل خلالهم 26 هدفًا.

- الدوري الإيطالي (2): 2004–05، 2005–06 (تم سحب كلاهما بسبب فضيحة)

إنتر ميلان الإيطالي

- لعب 117 مباراة، سجل خلالهم 66 هدفًا.

- الدوري الإيطالي (3): 2006–07، 2007–08، 2008–09.

- كأس السوبر الإيطالي (2): 2006، 2008.

برشلونة الإسباني

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- لعب 46 مباراة، سجل خلالهم 22 هدفًا.

- الدوري الإسباني (1): 2009–10.

- كأس السوبر الإسباني (2): 2009، 2010.

- كأس السوبر الأوروبي (1): 2009.

- كأس العالم لأندية كرة القدم (1): 2009.

إي سي ميلان الإيطالي

- لعب 85 مباراة، سجل خلالهم 56 هدفًا.

- الدوري الإيطالي (1): 2010–11.

- كأس السوبر الإيطالي (1): 2011.

باريس سان جيرمان الفرنسي

- لعب 180 مباراة، سجل خلالهم 156هدفًا.

- الدوري الفرنسي (4): 12-2013، 2013–14، 2014–15، 2015–16.

- كأس الأبطال الفرنسي (3): 2013، 2014، 2015.

- كأس الرابطة الفرنسية (3): 2013–14، 2014-15، 2015-16.

- كأس فرنسا (2): 2014-15، 2015-16.

مانشستر يونايتد الإنجليزي

- لعب 46 مباراة، سجل خلالهم 28 هدفًا.

- درع الاتحاد الإنجليزي: 2016.

- كأس الرابطة: 2016-2017.

- الدوري الأوروبي: 2016-2017.