آرسنال يفتح الباب أمام رحيل أوزيل في الميركاتو الشتوي

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي آرسنال الإنجليزي، على استعداد لدراسة العروض التي ستأتي من أجل أوزيل في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك خوفًا من رحيله بالمجان الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن باب المفاوضات بدأ بين الإنتر وآرسنال في ظل رغبة النيراتزوري الشديدة في ضم صانع الألعاب الألماني، والذي يتبقى في عقده الحالي مع المدفعجية 6 شهور.

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ويغيب أوزيل عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب تعرضه لإصابة خفيفة في الركبة، وتمكن آرسنال من الفوز بأربع مباريات من أصل 5 مواجهات غاب عنها أوزيل.

ويآمل آرسنال في بيع أوزيل في الميركاتو الشتوي المقبل حتى لا يتعرض النادي لصدمة مالية كبيرة في الصيف برحيل كل من أوزيل وسانشيز بالمجان بعدم رفضهما تجديد تعاقدهما.