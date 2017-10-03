الإصابة تبعد «بيل» عن المنتخب الويلزي في تصفيات كأس العالم

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أشار موقع «فور فور تو» إلى غياب جاريث بيل، عن المباراتين الأخيرتين الحاسمتين للمنتخب الويلزي، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، أمام كل من جورجيا وأيرلندا بسبب الإصابة.

وغاب النجم الويلزي عن مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني أمام إسبانيول والتي انتهت بفوز الريال بثنائية نظيفة.

وتحتل «ويلز» المركز الثاني في مجموعتها وبفارق 4 نقاط عن المتصدرة صربيا وبفارق نقطة واحدة عن أيرلندا صاحبة المركز الثالث.

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وترغب «ويلز» في الفوز على جورجيا في الجولة المقبلة والخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير أمام أيرلندا في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى الملحق.

يذكر أن مهاجم بارنسيلي توم برادشاو، تم استدعاءه للمنتخب الويلزي لتعويض غياب جاريث بيل.