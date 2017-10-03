كافاني: لا توجد أي مشكلة مع نيمار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، على أنه تمت تسوية خلافه مع مع زميله في الفريق البرازيلي نيمار، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

واختلف نيمار وكافاني على من يسدد ركلة جزاء في مباراة باريس سان جيرمان وليون، في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، قبل أن يسددها كافاني في نهاية المطاف ويهدرها.

وأشارت بعض التقارير إلى رفض كافاني الحصول على مليون يورو من أجل ترك مهمة تنفيذ ركلات الجزاء لنيمار، قبل أن يظهر الثنائي بشكل ودي في المباراة الأخيرة أمام بوردو والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 6-2 يوم السبت الماضي.

شاهد أيضا

وأوضح كافاني أن الاختلاف جزء من عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه تم تهويل الصحافة العالمية لتلك الواقعة.

وأضاف كافاني، أن المشكلة تم حلها سريعًا في غرف خلع الملابس ولا يوجد أي مشكلة بينه وبين نيمار في الوقت الحالي، مؤكدًا على أن الأمر الهام هو أنهما يقاتلان من أجل نفس الهدف.