أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كافاني: لا توجد أي مشكلة مع نيمار

Google+ Print
كافاني: لا توجد أي مشكلة مع نيمار كافاني: لا توجد أي مشكلة مع نيمار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، على أنه تمت تسوية خلافه مع مع زميله في الفريق البرازيلي نيمار، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

واختلف نيمار وكافاني على من يسدد ركلة جزاء في مباراة باريس سان جيرمان وليون، في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، قبل أن يسددها كافاني في نهاية المطاف ويهدرها.

وأشارت بعض التقارير إلى رفض كافاني الحصول على مليون يورو من أجل ترك مهمة تنفيذ ركلات الجزاء لنيمار، قبل أن يظهر الثنائي بشكل ودي في المباراة الأخيرة أمام بوردو والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 6-2 يوم السبت الماضي.

شاهد أيضا

وأوضح كافاني أن الاختلاف جزء من عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أنه تم تهويل الصحافة العالمية لتلك الواقعة.

وأضاف كافاني، أن المشكلة تم حلها سريعًا في غرف خلع الملابس ولا يوجد أي مشكلة بينه وبين نيمار في الوقت الحالي، مؤكدًا على أن الأمر الهام هو أنهما يقاتلان من أجل نفس الهدف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر