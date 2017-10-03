السيسي لحكومة الوفاق: العالم يثمن إصراركم على تخطي العقبات

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم بأثره يترقب جهود حكومة الوفاق الوطني، لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني.

ووصل رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير خالد فوزي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة رام الله، وكان في استقباله مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لتسليم رسالة السيسي إلى حكومة الوفاق.

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وجاء في الرسالة: "العالم يثمن إصراركم على تخطي كافة العقبات التي أدت إلى التنافر والانقسام، ولدينا إيمان كامل بأن الاختلافات بين مكونات الشعب الفلسطيني يجب أن يتم حلها داخل البيت الفلسطيني، وبدعم الأشقاء العرب وعدم قبول تدخل أي قوى خارجية".

ووصل وفد مصري إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون - إيرز" الإسرائيلي، أول من أمس الأحد، للإشراف على تطبيق المصالحة الفلسطينية، التي تبنتها مصر منذ عدة أشهر.