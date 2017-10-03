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نواب البرلمان ينتهون من تسجيل رغباتهم باللجان النوعية

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نواب البرلمان ينتهون من تسجيل رغباتهم باللجان النوعية نواب البرلمان ينتهون من تسجيل رغباتهم باللجان النوعية

التحرير

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انتهى أعضاء مجلس النواب، من تسجيل رغباتهم في اللجان النوعية، وتم تعليق الكشوف الخاصة بكل لجنة نوعية، بواقع 25 لجنة على حسب النواب المنتمين إليها.

وتصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، العدد الأكبر من النواب بواقع 52 نائبًا، جاءت بعدها من حيث عدد الأعضاء لجنة الإدارة المحلية بواقع 48 نائبًا، بينما جاءت لجنة القوى العاملة أقل عددا في النواب بواقع 9 أعضاء.

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يذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن أي لجنة نوعية يجب ألا تقل عن 9 أعضاء. ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الثلاثاء، لانتخاب هيئات مكاتبها لدور الانعقاد الثالث.

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التحرير

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