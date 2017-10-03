أول حب في حياتها ومواصفات فتى أحلامها.. 7 تصريحات مثيرة لـ«دينا الشربيني»

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ظهرت دينا الشربيني، مع الفنانة غادة عادل، ببرنامج" تع أشرب شاي"، المذاع على قناة "dmc"، أمس الإثنين، وتحدثت عن طفولتها، ولعبها لكرة في الدورات الرمضانية، كما كشفت الكثير عن أسرار حياتها الشخصية ومشاريعها الفنية وعالم السوشيال ميديا الذي تفضل الابتعاد عنه، ونستعرض فيما يلي مجموعة من أبرز تصريحاتها..



1- لا أحب السوشيال ميديا

قالت دينا: "مبحبش مواقع السوشيال ميديا بمختلف أنواعها ولا أمتلك أي حسابات على أي منها، موضحة أن سبب ابتعادها السوشيال ميديا هو عدم شعورها بالحب والألفة تجاهها وكرهها لها.

2- الحسابات الوهمية

أكدت دينا أن هناك الكثير من الحسابات الوهمية لها على مواقع السوشيال ميديا، موضحة أنها قررت أن تستعين بأحد أصدقائها لإلغاء كل الحسابات الوهمية وعمل أكاونت حقيقي باسمها حتى تغلق الطريق على أن يستغل اسمها في نشر أكاذيب.

3- أول قصة حب في حياتها

وكشفت الفنانة عن أول قصة حب عاشتها وهي صغيرة ومواصفات فارس أحلامها، حيث قالت إنها تمت خطبتها في سن صغيرة ومثلها مثل أي بنت تتمنى أن يكون فارس أحلامها وسيما وجميلا وكريما وحنونا.

4- كرة القدم

وخلال الحلقة قدمت غادة عادل لدينا الشربيني موهبة لفتاة تحب كرة القدم ولديها مهارة عالية فيها تتمنى اللعب والاحتراف في أوروبا، وأوضحت دينا أنها كانت تعشق لعب كرة القدم وكانت تشارك دائما باللعب في دورات رمضانية في نادي هوليوبليس وكانت تشعر بسعادة بالغة.

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وتابعت: "في مصر نعرف أن كرة القدم كل من يمارسها من الشباب وليس الفتيات ولكن وجود ليلى في هذا المجال هو شيء جيد جدا ومبشر وتمنت (الشربيني) للفتاة النجاح وأن تصل إلى تحقيق أهدافها في الاحتراف كما تتمنى.

5- أنا جريئة

تابعت: "أنا شخصية قوية باعرف أتعامل مع مشاكلي جيدا وضغوط العمل التي أتعرض لها، موضحة أنها جريئة في قراراتها ولا تندم على أي قرار أخذته، سواء في عملها أو حياتها وأنها كثيرا ما تراجعت عن قرارات في اللحظات الأخيرة وساعدها في ذلك خبرتها في التعامل مع الحياة والناس".

وأوضحت دينا أنها دائما تجلس مع نفسها وتتحدث حتى لا تقع في أخطاء وهذا هو الأفضل لها وشددت على أنها تكره النميمة ولا تحب أن تذكر أحدا بسوء أو يذكرها أحد، والحياة تصبح جميلة بالنسبة لها إذا تركها الناس وشأنها، وهو ما تتمناه.

6- أحمد مكي

وتحدثت "الشربيني" عن كواليس كثيرة مضحكة جمعتها بالفنان أحمد مكي وشيكو وويزو وباقي فريق العمل أثناء تصويرها مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي قدمته في رمضان الماضي، ومنها أنهم كانوا يأكلون بشراهة أثناء الاستراحات وكانت ويزو هي أكثر من يطلب أكلا للدرجة التي جعلتني أقول لها إن المنتج سينتحر.

7- مابعرفش أطبخ

وأكدت "الشربيني" أنها لا تجيد الطبخ ولا تحب الوقوف في المطبخ وهي فاشلة في ذلك تماما على عكس والدها ووالدتها اللذين يعشقان الوقوف في المطبخ وناجحان في عمل جميع الأكلات والأطباق ولكنها لن تفقد الأمل في نفسها وستجرب، فلربما يحالفها الحظ وتنجح.