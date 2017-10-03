السيسي للحكومة الفلسطينية: مصر لن تقبل بتدخل أي قوة خارجية في شؤونكم

القاهرة – (مصراوي):

نقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، رسالة فيديو من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة الفلسطينية التي حضر اجتماها اليوم في قطاع غزة.

وقال السيسي في كلمته المسجلة، اتمنى تحقيق كافة آمال الشعب الفلسطيني، ومصر حريصة على إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وأضاف السيسي أن القضية الفسطينية من أولويات مصر، وأن مصر كانت دوما الداعم الرئيس لمطالب الشعب الفلسطيني.

وشدد السيسي على أن مصر لن تقبل بتدخل أي قوة خارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني.