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وزير المالية يوضح حقيقة زيادة أسعار السجائر

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وزير المالية يوضح حقيقة زيادة أسعار السجائر وزير المالية يوضح حقيقة زيادة أسعار السجائر

التحرير

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أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه ليس هناك أى نية فى الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ، مشيرًا إلى أن الأخبار التى يتم تداولها عن زيادة السجائر ليست صحيحة.

وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليا بإجراء دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مؤكدًا الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حاليا.

وتسعى إلى تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ بقيمة تبلغ نحو 54.545 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

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وذكرت الوثيقة، التى نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من "موازنة المواطن" أن الحكومة تستهدف مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وفى يوليو الماضى، قامت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والتى تحتكر صناعة السجائر فى البلاد، برفع أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر، وتبغ الغليون، والسيجار، والمعسل وتعمل فى تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها فى .

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التحرير

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