هارب ببولاق.. ذهب للاطمئنان على أسرته فوجد الشرطة في انتظاره
هارب ببولاق.. ذهب للاطمئنان على أسرته فوجد الشرطة في انتظاره
01:27 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
كتب - محمد شعبان:
بعد مرور 6 سنوات، أوقعت مباحث بولاق الدكرور أحد الهاربين من سجن أبو زعبل أثناء تردده على أسرته.
وردت معلومات للعميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، أن متهم هارب من سجن أبو زعبل إبان أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 بقضية (سرقة بالإكراه)، يتردد على محل إقامته لزيارة أسرته.
تمكنت مأمورية بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرئد طارق مدحت، من ضبط المتهم، وتبين أنه انتحل أسماء أخرى هربا من الشرطة.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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