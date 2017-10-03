وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية
01:23 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
كتب- علاء عمران:
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قرارًا بالسماح لـ21 مواطناً مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما أصدر عبد الغفار قرارات، نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بإبعاد 4 أشخاص (روسي وتوجولي وإندونيسيان) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتضمنت القرارات إلزام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.
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