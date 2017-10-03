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"بنادق آلية وطلقات خرطوش ووصية شرعية".. أحراز متهمي "داعش عين شمس"

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مصراوي Masrawy

"بنادق آلية وطلقات خرطوش ووصية شرعية".. أحراز متهمي "داعش عين شمس"

01:13 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، أحراز المتهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"، التي تضمنت 3 بنادق آلية وفرد خرطوش و434 طلقة، إلى جانب مظروف (بيج اللون) بداخله 3 ورقات مدون عليها وصية شرعية.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتكفير الحاكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور، وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين، وحمدي أحمد علي، وسمير عطي"، وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

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