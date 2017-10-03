الرئيس العراقي يدعو إلى حل أزمة كردستان بالحوار والسبل السلمية

بغداد - (أ ش أ):

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، إلى الحوار والسبل السلمية لحل القضايا العالقة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المبادرات المطروحة لحل الأزمة المتعلقة بتداعيات الاستفتاء في إقليم كردستان.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتشو، وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات العراق مع الأمم المتحدة والسبل الكفيلة بتطويرها، فضلا عن تبادل الآراء حول آخر المستجدات السياسية، لاسيما العلاقات المتأزمة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان.

وأشاد الرئيس العراقي بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة العراقيين في ترسيخ الاستقرار في البلاد.

على جانب آخر، شدد يان كوبيتش على أهمية بذل الجهود من أجل التهدئة وتهيئة الأجواء السياسية للبدء بالحوارات المفيدة التي تفضي إلى إيجاد مخرج للأزمة الراهنة.

كما جدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تصميم المنظمة الدولية للمضي قدما في تقديم المساعدة الضرورية وتشجيع الأطراف المعنية للعمل على إيجاد حلول واقعية للمشاكل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور والقوانين المعمول بها.