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"النواب" يعلن قوائم الترشح للجان النوعية وتلقي الاقتراحات والاعتراضات

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مصراوي Masrawy

"النواب" يعلن قوائم الترشح للجان النوعية وتلقي الاقتراحات والاعتراضات

01:11 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

علي عبدالعال

القاهرة- (أ ش أ):

صرح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بأن هيئة مكتب المجلس أعلنت قوائم الترشح للجان النوعية وفقا للرغبات التي أبداها النواب بالانضمام إليها، وذلك عملا بحكم المادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء - أنه عملا بحكم المادة 41 من اللائحة الداخلية للمجلس، فلكل عضو تقديم اقتراحات أو اعتراضات كتابة، وسيقوم مكتب المجلس بنظرها وفقا للقواعد والإجراءات التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الأول، والتي تنص على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 9 أعضاء، وأن يتم مراعاة تمثيل المرأة والشباب، وألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من المحافظة الواحدة عن ربع عدد الأعضاء مع مراعاة الأقدمية والتخصص في نشاط اللجنة.

ولفت إلى أن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات لتعديل عضويتهم في اللجان، تم اعتبارهم مستمرين بذات لجانهم التي كانوا قد انضموا إليها في دور الانعقاد الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عمر عبدالعزيز المصيلحي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجان "الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية" و"التعليم والبحث العلمي"، و"الإدارة المحلية".. ثم قرر الدكتور عبدالعال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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