الأمم المتحدة: 300 ألف روهينجي في حاجة لأماكن إيواء في بنجلاديش

جنيف- (د ب أ):

قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم، الثلاثاء، إن أكثر من 300 ألف من لاجئي الروهينجا الذين فروا من ميانمار في حاجة لأماكن إيواء عاجلة في بنجلاديش.

ويعيش عشرات الالاف من مسلمي الروهينجا في العراء، معرضين للرياح الموسمية والأمطار.

وقال محمد عبدكير، رئيس العمليات العاجلة بمنظمة الهجرة في جنيف" علينا أن نوفر أماكن إيواء لهم على الفور".

وكانت الحكومة البريطانية قد أرسلت الأسبوع الماضي أغطية وأفرشة للنوم لنحو 50 ألف شخص في بنجلاديش.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من 500 ألف من مسلمي الروهينجا منذ أواخر أغسطس الماضي.

وكان قد بدأ تدفق الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار على بنجلاديش بعدما هاجم مسلحو روهينجا مراكز للشرطة والجيش، مما دفع القوات الأمنية للقيام بعملية واسعة، تم خلالها تدمير عشرات الالاف من منازل أبناء الروهينجا.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة جويل ميلمان في مؤتمر صحفي إن الألاف مازالوا يعبرون الحدود إلى بنجلاديش يوميا.