موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال 20 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن.