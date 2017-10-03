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موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

01:29 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، استقبال 20 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن.

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