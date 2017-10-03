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"تعليم القليوبية": الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بدفع المصروفات

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مصراوي Masrawy

"تعليم القليوبية": الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بدفع المصروفات

01:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عددًا من مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة، بمرافقة صبري عبدالشافي مدير عام الإدارة.

وشملت الجولة مجمع مدارس 23 يوليو الإعدادي والابتدائي لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ووجه بضرورة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات.

وأضاف عجلان في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الإعلان عن مجموعات التقوية بالمدارس، كجزء من آلية مواجهة أفة الدروس الخصوصية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، لمواجهة أي إشغالات وباعة جائلين، وتكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المدارس وخاصة مدارس البنات وتفعيل الأنشطة المدرسية.

طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية (2)طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية (3)

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