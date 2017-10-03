عائلة مصرية تتهم تركيا باعتقال ابنها بسبب تأييده الرئيس السيسي

الغربية - مروة شاهين:

اتهم عبدالفتاح ربيع، من قرية قرانشوا في محافظة الغربية، السلطات الأمنية التركية باعتقال أخيه "خالد"، الذي يعمل في أحد المطاعم، بمدينة أربيلمن التركية، على خلفية تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبدالفتاح" شقيق "خالد" لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، إنه علم من أصدقاء شقيقه أن سبب اعتقال الأخير، مواقفه المؤيدة للرئيس السيسي، ونشر صور تفيد بذلك على صفحته بموقع "فيس بوك".

وأوضح عبدالفتاح، أن زملاء شقيقه بالمطعم الذي يعمل به، أبلغوه هاتفيًا باحتجاز "خالد" من قِبل السلطات التركية في مدينة أربيلمن يوم 21 أبريل الماضي، مضيفًا أنه جرى إبلاغ وزارة الخارجية بالأمر.

وقال عبدالفتاح ربيع خضر، شقيق "خالد"، "زملاء شقيقي أبلغونا باعتقال خالد ومعه شخص آخر، من نفس القرية يعمل معه في نفس المطعم، وجرى الإفراج عن الثاني فقط".