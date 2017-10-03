أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

عائلة مصرية تتهم تركيا باعتقال ابنها بسبب تأييده الرئيس السيسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عائلة مصرية تتهم تركيا باعتقال ابنها بسبب تأييده الرئيس

01:20 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

عائلة مصرية تتهم تركيا باعتقال ابنها بسبب تأييده الرئيس السيسي

الغربية - مروة شاهين:

اتهم عبدالفتاح ربيع، من قرية قرانشوا في محافظة الغربية، السلطات الأمنية التركية باعتقال أخيه "خالد"، الذي يعمل في أحد المطاعم، بمدينة أربيلمن التركية، على خلفية تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبدالفتاح" شقيق "خالد" لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، إنه علم من أصدقاء شقيقه أن سبب اعتقال الأخير، مواقفه المؤيدة للرئيس السيسي، ونشر صور تفيد بذلك على صفحته بموقع "فيس بوك".

وأوضح عبدالفتاح، أن زملاء شقيقه بالمطعم الذي يعمل به، أبلغوه هاتفيًا باحتجاز "خالد" من قِبل السلطات التركية في مدينة أربيلمن يوم 21 أبريل الماضي، مضيفًا أنه جرى إبلاغ وزارة الخارجية بالأمر.

وقال عبدالفتاح ربيع خضر، شقيق "خالد"، "زملاء شقيقي أبلغونا باعتقال خالد ومعه شخص آخر، من نفس القرية يعمل معه في نفس المطعم، وجرى الإفراج عن الثاني فقط".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل تعاقد المحافظة مع مستثمر "كندي

    أخبار

  • بالصور.. مصراوي في مسقط رأس المشتبه به بـ"تفجير المرقسية"

    أخبار

إعلان

5033a79659.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب