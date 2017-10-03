اليونان: مصر تنعم بأمان يفوق دولتنا.. وقبرص: وطننا الثاني

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قال نائب وزير الخارجية اليونانى، ترنس نيكولاس: إن "مصر تنعم بأمان كبير يفوق دولة اليونان"، مشيرًا إلى أن ذلك ما لمسه خلال جولته داخل القاهرة وزيارة أهرامات الجيزة وخان الخليلي وعدد من الأماكن السياحية.

وعبّر "نيكولاس" عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدًا أنها بلد جميلة وتعد واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط، لافتًا إلى أن مصر ليست غريبة عنه وأن والد زوجته ولد بمدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونائب وزير الخارجية القبرصي لشؤون المغتربين، لإحياء السياحة التاريخية للجاليات الأجنبية.

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وأكد أن مبادرة الدولة المصرية بإعادة الجاليات اليونانية التي سبق لها العيش بمصر إلى زيارتها مرة أخرى مبادرة جيدة وتستحق الدعم والمساندة.

ورحب خوتيس فوتنينو، نائب وزير الخارجية القبرصى، بالمبادرة، مشيدًا بالتعاون التاريخى للمستقبل بين مصر واليونان وقبرص، موضحًا أن الجاليات القبرصية تعتبر أن مصر وطنهم الثانى.

وأطلقت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة تاريخية بين ثلاث دول هي مصر واليونان وقبرص تهدف ﻹعادة الجاليات اليونانية التى عاشت فى مصر لزيارتها بصحبة أبنائهم.