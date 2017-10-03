منذ عام 2011.. 114 ألف حالة تعد على الأراض الزراعية في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى الآن، وصلت إلى 114 ألف و336 حالة على مساحة 4233 فدانًا، تم إزالة 26 ألف حالة تعد بمساحة 1115 فدانًا، وجاري تنفيذ الإزالة لـ88 ألف حالة بمساحة 3118 فدانًا، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية حتى يتم القضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يتم حصر التعديات على الأراضي الزراعية بصفة مستمرة واستخراج قرارات الإزالة الفورية لها بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.