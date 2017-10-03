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خلفان: خصام قطر لمصر والسعودية سبب أزمة "تنظيم الحمدين"

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مصراوي Masrawy

خلفان: خصام قطر لمصر والسعودية سبب أزمة "تنظيم الحمدين"

12:51 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتبت- رنا أسامة:
أكّد الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن عزلة قطر في المحيط الخليجي والعربي بمثابة "كارثة سياسية"، في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وأضاف خلفان: "إذا خاصمت المملكة خاصمت العالم الإسلامي، وإذا خاصمت خاصمت العالم العربي.. وهذه هي ورطة قطر وتنظيم الحمدين".

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ودخلت الأزمة الخليجية شهرها الرابع وسط تعنّت قطري، وقلق دولي وإقليمي من تصاعُد الأزمة وإطالتها، في الوقت الذي تتعثّر فيه جهود الوساطة للحل، وتتزايد دعوات من داخل العائلة الحاكمة "آل ثاني" لاجتماعات عاجلة لإنقاذ قطر، فيما وصفته صحف الخليج "انتفاضة ضد تنظيم الحمدين".

جدير بالذكر أن الأزمة أخذت في التفاقم منذ الخامس من يونيو الماضي، بعد أن أعلنت المملكة العربية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

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