ضبط عاطل سرق محتويات مدرسة بروض الفرج

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، عاطل لقيامه بسرقة بعض محتويات مدرسة بمنطقة روض الفرج، بأسلوب " التسلق وكسر القفل ".

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من "جمال ع" 57 سنة، مالك مدرسة رياض العلم الإبتدائية الخاصة الكائنة 10 شارع مدرسة المعلمين، بأنه عقب حضوره للمدرسة ملكه اكتشف سرقة 3 شاشة كمبيوتر، 2 سماعة، صب من داخل مكتبه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين كسر باب المكتب المشار إليها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمد ي" 25 سنة، عاطل ومقيم 9 شارع مدرسة التوفيقية ـ دائرة القسم " دون السوابق".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه، بمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر القفل ".

تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيق.