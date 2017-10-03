مصدر قضائي: "أبو العزم" أجرى زيارة تفقدية لمقر مجلس الدولة بالعباسية
مصدر قضائي: "أبو العزم" أجرى زيارة تفقدية لمقر مجلس الدولة بالعباسية
12:54 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس
كتب- محمود الشوربجي:
صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن المستشار أحمد أبو العزم رئس المجلس، قام بزيارة إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية، لتفقد سير العمل تزامنًا مع بدء العمل بالعام القضائي الجديد.
أضاف المصدر لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من أعضاء المجلس رافقوا أبو العزم في زيارته لمقر العباسية للوقوف على كامل الاستعدادات هناك واستعداد دوائر المنازعات الضريبية التابعة لمحاكم القضاء الإداري.
أشار إلى أن هناك استعدادات خاصة من مجلس الدولة للعام القضائي الجديد سواء من خلال إجراء زيارات لمقرات المجلس المختلفة، أو من خلال أعمال الصيانة والتجديدات المتعلقة بقاعات المقر الرئيسي بالدقي، لإعادة تأهيلها لنظر آلاف الدعاوى خلال العام القضائي الجديد.
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